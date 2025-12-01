【「Nintendo Switch 2」ソフト2本同時購入キャンペーン】 期間：12月1日～2026年1月11日まで ノジマは、「Nintendo Switch 2」ソフト2本同時購入キャンペーンを12月1日よりノジマオンラインにて開催した。期間は2026年1月11日まで。 本キャンペーンは、ノジマオンラインにて「Nintendo Switch 2」の対象ソフト2本を同時購入すると、ノジマ限定ホリデーデザイ