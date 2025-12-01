SHINeeのキーが、日本のファンと特別な時間を過ごした。【写真】キー、新幹線でまさかのお子様弁当!?キーは11月29日・30日の2日間、東京・国立代々木競技場第一体育館で日本ソロ公演『2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO』を開催した。8月に3rdフルアルバム『HUNTER』をリリースしたキーは、9月の韓国・ソウル公演を皮切りにアジアの各地を巡り、ソロ初となるアメリカツアーを含むワールドツアーを開催中。本公演はその日本公