Photo: 小暮ひさのり 2025年7月14日の記事を編集して再掲載しています。もう僕これしか買わない！「鯖江のメガネ工場がいつも使っている メガネ拭き」。きっかけは「鯖江」というキーワード。ハート（好奇心）をズギュンと掴まれました。だってメガネの町で知られる鯖江ですよ？ そのメガネ工場が、いつも使っている。そんなこと言われてNOと言えるメガネ民が居るだろうか？ いや、居ない。