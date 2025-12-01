１１月２７日、放射線量が基準値を超えた物品を遼寧省生態環境庁に引き渡す大連税関の職員。（大連＝新華社配信）【新華社大連12月1日】中国遼寧省の大連税関は11月27日、放射線量が基準値を超えた物品一式を同省生態環境庁に引き渡したと明らかにした。同税関がここ数年の間に、入境旅客検査ルートで押収した物品5点で、総重量は1.76キロに上る。引き渡された物品は健康下着、保健石（放射性鉱物）、パワーストーン、護符、浄