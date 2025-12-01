タレントの薬丸裕英（59）が1日、自身のブログを更新。ボリューミーな昨晩の夜ごはんを写真で紹介した。【写真】「漫画のような塊肉をいただきました」薬丸裕英が披露した“迫力たっぷり”な夜ごはん「昨晩は豚のステーキ 漫画のような塊肉をいただきました」と明かし、写真をアップ。皿の上には“マンガ肉”のように迫力たっぷりのグリル肉が盛り付けられている。サイドには複数のソースが用意されており、“味変”しながら