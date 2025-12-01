今年話題になった言葉に贈られる自由国民社 現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が1日に都内で行われ、年間大賞に高市早苗首相（64）の自民党総裁選の勝利演説から「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。選考委員特別賞には、6月になくなった長嶋茂雄名誉監督を表す「ミスタープロ野球」が選出された。閉会後、本紙記者の取材に応じた選考委員の