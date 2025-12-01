アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキさんが1日、自身のインスタグラムを更新。中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」での公演中止を経て、無事に帰国したことを報告しました。 【写真を見る】【 大槻マキ 】中国公演で歌唱中に突然中断上海から無事帰国を報告「見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした」大槻さんは「上海より帰国致しま