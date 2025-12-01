神奈川・横須賀市で水道管の工事中にバルブが外れ、車道などが冠水し通行止めとなっています。1日午後2時半過ぎ、横須賀市光の丘で「水道管が破裂して車道が通れなくなっている」と119番通報がありました。水道局によりますと、古い水道管の取り換え工事中に別の水道管のバルブが何らかの原因で外れ、水があふれ出したということです。今のところ周辺で断水は確認されていません。また警察によりますと、この冠水による事故などは