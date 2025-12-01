中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流・購買連合会が11月30日に発表したデータによると、11月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は前月比0．2ポイント上昇の49．2で、景況感はやや改善した。11月の生産指数は前月比0．3ポイント上昇の50．0、新規受注指数は前月比0．4ポイント上昇の49．2だった。生産指数は景気不景気の分岐点となる50に達し、製造業の生産と需要の両面で改善が見られた。また、ハイテク製造業PMIは50