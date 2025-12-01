元プロビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。次男が9歳の誕生日を迎えたことを報告し、リクエストという“誕生日ごはん”を披露した。【写真】「とっても美味しそう。尊敬です」次男の9歳誕生日での豪華料理を披露した浅尾美和※2〜4枚目浅尾は「祝!!次男9歳 誕生日ごはんのリクエストはたこ飯、サンドイッチ、からあげ、いちご！ケーキはチーズケーキ