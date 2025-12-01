去年の衆議院選挙で山口3区の林芳正総務大臣の陣営が労務費を支払ったと収支報告書に記載している本人やその家族が「金は受け取っていない」「労務もしていない」と証言している問題。大学の教授が1日、陣営の出納責任者に対する告発状を広島地方検察庁に送付しました。告発状を送付したのは神戸学院大学・法学部の上脇博之教授です。告発状によると林芳正総務大臣の陣営の出納責任者を公職選挙法違反など大きく3つの罪の容疑で告