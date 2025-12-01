【モデルプレス＝2025/12/01】今年流行した新語・流行語を決める現代⽤語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の表彰式が12月1日、都内にて開催。「メンフクロウのヒナが草むらを懸命に走る姿」の写真から、エッホエッホ構文が定着、SNSでのショート動画投稿などで拡散された「エッホエッホ」が選出され、マルチアーティストのうじたまい、Xのポストが流行の火付け役となったうお座氏が登壇した。【写真】