玉ねぎが主役の、さっと作れる絶品副菜。オイルと塩だけのシンプルな味つけだけど、ラー油のピリ辛が後を引きます。焼きあがった香ばしい香りと、とろけるチーズの見た目に、思わずうっとり。わずか10分で完成するので、手早く作りたいおつまみにもおすすめです。『玉ねぎのピリ辛チーズ焼き』のレシピ材料（2人分）玉ねぎ……1個（約200g） ピザ用チーズ……50g オリーブオイル……大さじ1 塩……少々 ラー油……小さじ1/4作り方