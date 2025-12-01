「ボート記者コラム・仕事賭け事独り言」長崎支部に新たな伸び型の芽が吹き始めた。真鳥康太（３１）＝長崎・１２３期・Ｂ１＝がチルト３に挑戦している。菅章哉（徳島）を筆頭とする“ロングヒッター”は見る者を魅了し、人気も高い。オリジナリティーあふれる選手となるべく、研さんを積んでいく。きっかけは１０月の鳴門一般戦だった。抽選で手にしたのは弟・章太（長崎）の師匠である重富伸也（長崎）の伸び型エンジ