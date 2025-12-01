一日交通安全白バイ大使に就任した祖父江大輔さん＝1日午前、名古屋・中川署通算500試合登板を達成したプロ野球中日の元投手祖父江大輔さん（38）が1日、愛知県警中川署の一日交通安全白バイ大使に就任した。母校の名古屋市立富田中を白バイ隊員姿で訪れ、球団のユニホームなどを身に着けた全校生徒約300人と交流。現役当時さながらの気迫を前面に出し、自転車交通ルールクイズに生徒と挑戦した。全7問に〇と×が書かれたうち