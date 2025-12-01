俳優の浅野ゆう子（65）が11月29日、Instagramを更新。“顔出し”した夫との旅行の様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】顔出しした夫との2ショット（アップあり）2017年、57歳の時に、一般男性と結婚した浅野。これまでInstagramで、イタリア料理を堪能したことやハワイ旅行に連れてきてもらったことなど、夫との日常について発信してきた。顔出した夫との2ショットが話題に2025年11月29日の更新では、日光東照宮で