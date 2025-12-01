プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）統一王者・井上尚弥（３２）、ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）新王者・井上拓真（２９）兄弟らが所属する大橋ジムは１日、横浜市内のジムで記者会見を開き、２０２３年のアジアユース選手権金メダリスト、片岡雷斗（１９）＝千葉・習志野高出＝のプロ転向を発表した。片岡は昨年１１月、大橋ジムとサポート契約を結び、同ジム所属で２０２８年ロサン