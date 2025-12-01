24歳の誕生日を迎えた天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、つい先ほど、上皇ご夫妻のお住まいを訪問されました。午後4時半ごろ、淡いグリーンの装いの愛子さまは赤坂御用地に到着し、車の窓を開け、集まった人たちの祝福に笑顔で手を振られました。日本赤十字社での勤務を終えた愛子さまは仙洞御所を訪れ、上皇ご夫妻に24歳の誕生日を迎えた挨拶と先月ラオスで終えられた初めての外国公式訪問の報告をされます。その後皇居に戻り、