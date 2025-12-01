日本陸連は１日、ダイヤモンドアスリート第１２期の認定式・修了式などを都内で行い、女子中長距離のドルーリー朱瑛里（津山高）、男子１１０メートル障害の古賀ジェレミー（東京高）、男子３０００メートル障害の永原颯磨（順大）らが出席。古賀は「他の人には経験できないことがいっぱいできると思う。日々をしっかりとかみしめて、楽しんでいきたい」と笑顔で話した。古賀は６月に１３秒４５の日本高校記録をマークし、７月