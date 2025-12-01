テレビ東京は１日、ドラマ特番「絶メシロード 閉幕編」を２９日午前１１時４０分から放送すると発表した。 各地の絶滅しそうな絶品メシ＝“絶メシ”を探訪するドラマ「絶メシロード」は、２０２０年に放送開始。２１年に「元日スペシャル」、２２年８月からシーズン２がレギュラー放送され、その後も４回のスペシャルドラマが作られた。最近では今月１８、２５日の2週にわたり「絶メシロード２０２５」の放送も決定したばかり