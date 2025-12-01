楽天の小深田大翔内野手が１日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、５００万円減の年俸８５００万円でサインした（金額はいずれも推定）。今季は１２４試合に出場も代走や守備固めが多く、打席数は６年目で初めて規定打席に届かず、最少の３５７打席。打率も２割１分７厘に終わった。「（球団から）守備と走塁においては評価していただきました」と話したが、「後半はほとんど試合にも出ていないし、すごく悔しいシーズ