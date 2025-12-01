楽天の藤平尚真投手が１日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、４０００万円増の年俸８０００万円でサインした（金額はいずれも推定）。今季序盤は昨季まで任された勝ちパターンでの起用から外れたこともあったが、中盤以降は守護神の座を奪取し、キャリアハイとなる６２試合に登板。２勝２敗、１２セーブ、２１ホールド、防御率２・１１で現在２９試合連続無失点中と球団新記録を更新中だ。２年連続で侍ジャパンにも選ば