陸上女子のドルーリー朱瑛里（岡山・津山高３年）が１日、都内で報道陣の取材に応じ、米ワシントン大への進学を選んだ経緯を明かした。岡山・鶴山中３年時に都道府県対抗女子駅伝で１７人抜きの快走を披露。一躍注目を集めると、１年時の全国高校総体では１５００メートルで３位に入った。２年時は貧血の影響で苦しむも、３年時には復調。都内で行われたダイヤモンドアスリート第１２期の認定式後には、海外挑戦について「今後