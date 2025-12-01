きょうから12月です。鹿児島県庁では「ウォームビズ」の取り組みが始まりました。 (レポーター)「きょうから12月、県庁ではウォームビズが始まりました」 「ウォームビズ」は暖房に頼りすぎず暖かい服装で仕事をすることで、地球温暖化防止など環境保全に繋げるという取り組みです。 県は、20年前からこのウォームビズを行っていて、エアコンの設定温度を18度前後にするなどの取り組みを行