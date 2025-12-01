【新華社貴陽12月1日】中国貴州省の盤州市と興義市を結ぶ盤興高速鉄道が11月28日開通し、貴陽から興義までの所要時間が4時間から2時間以内に短縮された。同鉄道は興義市の万峰林風景区などの代表的な観光地をつなぐ。明代の著名な地理学者、徐霞客（じょ・かかく）が「天下に山々は数多くあるが、ここだけは峰が林をなしている」と感嘆した場所でもある。旅行者は高速鉄道に乗れば、徐霞客の描いた世界に足を踏み入れ、大自然