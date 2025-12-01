あどみるくん人気投票の結果 東かがわ市のブランド牡蠣「ADOMILK（あどみるく）」のPRキャラクター「あどみるくん」の人気投票の結果が発表されました。 東かがわ市の公式Instagramのフォロワーが1万人を突破したことを記念して、2025年10月22日から11月16日まで人気投票を行いました。総投票数は294票でした。 10種類の「あどみるくん」の中から81票を獲得して1位に輝いたのは、「やすみるく」でした。「や