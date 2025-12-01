3本続けて生放送フジテレビが今年の12月31日に「新しいカギ」の特番を3本続けて生放送することを発表した。18〜19時には「新しいカギ カギダンススタジアム 直前スペシャル」、19〜22時には「新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦」、22時から24時45分には「新しいカギ 年またぎスペシャル」が放送される。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「テレビじゃ見たことない」…後輩芸人から“鬼ヅ