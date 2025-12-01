日銀債券市場サーベイ（11月） 日本銀行は1日、11月に実施した債券市場サーベイの結果を公表した。調査によると、市場の機能度は3カ月前の8月調査と比べて改善した。 具体的には、機能度判断DIはマイナス24（前回マイナス34）、ビッド・アスク・スプレッド判断DIはマイナス29（同マイナス40）、注文量判断DIはマイナス39（同マイナス45）、取引頻度判断DIはマイナス10（同マイナス11）、取引相手数判断DIは