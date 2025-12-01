メインシナリオ…ボリンジャーバンド（ＢＢ）＋１σと＋２σに沿って上昇してきた。今日はＢＢ＋１σを割り込んだものの、転換線の付近で下げ渋っており、再び上昇に転じる展開となりそうだ。その場合は、11月27日の高値207.22が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、2024年7月11日の高値208.11、210円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の205.60、11月21日の安値204.30、