今年7月にロシアのカムチャツカ半島付近で発生した巨大地震の津波に関する政府のアンケート調査で、避難した人の半数以上が車を利用し、そのうち、4割近くが「渋滞が発生していた」と回答していたことが分かりました。関係者によりますと、政府が神奈川など3つの県と北海道の住民に行ったアンケート調査で、津波警報による避難指示が出た地域で、「避難した」と答えた人のうち、半数以上が避難の手段として、「自動車」を利用した