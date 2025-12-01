警察や消防によりますと1日午後2時半ごろ、神奈川県横須賀市で通行人から「水道管が破裂して車道が通れなくなっている」などと119番通報がありました。横須賀市によりますと、市が老朽化により上水道の入れ替え工事をしている最中に、老朽化した上水道の管を地面の中から取りだそうとしたところ、隣にあった配水管の止水弁が取れて破裂し、水があふれ出したということです。現在、工事を行っていた交差点の近くの車道などが冠水し