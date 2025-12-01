2月、「白鵬杯」で幼児に稽古をつける元横綱白鵬の白鵬翔さん（中央）＝両国国技館大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さんが主催する国際相撲大会「第16回白鵬杯」を来年2月7、8日に東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催すると、大会実行委員会などが1日に発表した。相撲を生涯スポーツとして楽しめる大会とするため、少年男子に加え、「女子の部」（小学1年生から中学生）と「成人の部・男女」（高校生、大学生、社会人）を新設する。