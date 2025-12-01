12月1日、県内各地で10月中旬から下旬なみの暖かさとなりました。新潟地方気象台によりますと南から暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で気温が上昇したということです。気象台の観測によりますと1日午後3時現在、上越市高田で22.3℃、糸魚川で22.0℃、新潟市中央区で20.5℃など各地で平年より約6℃から10℃ほど高くなり、10月中旬から下旬並みの暖かさとなりました。三条や長岡、佐渡市羽茂など8地点では、12月の観測史上最高の気