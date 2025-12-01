ワークマンがこの日の取引終了後、１１月度の月次売上高速報を発表しており、既存店売上高は前年同月比７．９％増と９カ月連続で前年実績を上回った。 気温の低下により、防寒インナーやアウター、ウォームパンツなどの冬物衣料が売り上げを牽引。また、リカバリーウェアの販売も引き続き好調に推移した。なお、全店売上高は同１４．１％増だった。 出所：MINKABU PRESS