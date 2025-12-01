ＦａｓｔＦｉｔｎｅｓｓＪａｐａｎがこの日の取引終了後、投資ファンドの日本成長投資アライアンス（東京都港区）と組み、ＭＢＯを実施すると発表した。１株２３１５円でＴＯＢを行う。 買い付け予定数は９９０万５４５２株（下限３２５万４６００株、上限設定なし）、買い付け期間は１２月２日～来年１月２０日。ＴＯＢ成立後に上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１日付で同社株を監理銘柄（確