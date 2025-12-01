劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）の興収情報が発表され、公開73日間で興収92.8億円を突破した。歴代興収ランキングでは、『借りぐらしのアリエッティ』（2010年公開）を抜き65位にランクインしている（興行通信社調べ）。【画像】レゼの裸シーン！プールで遊ぶ姿『チェンソーマン』場面カット同作は、全国421館にて公開され、公開初日は観客動員数27.2万人、興行収入4.2億円を突破。公開初日の段階で配給の東