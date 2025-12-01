プロ野球・巨人の坂本勇人選手が今季の自身の起用法について心境を語りました。代打での起用が多かった今季の坂本選手。代打打率.316と勝負強さを発揮しました。「ここぞという場面でいくので、準備の段階で気持ちを入れすぎて疲れた」と最初は慣れない代打の準備に苦戦したという坂本選手。それでも、「『これちょっと良くないな』と思って、ほわんとして裏でリラックスしながら試合展開見ながら、打席行ってからなんとかしてやる