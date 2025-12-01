Âçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¤ÎµÈËÜÌ¡ºÍ·à¾ì¡Ê¥Þ¥ó¥²¥­¡Ë¤¬11¼þÇ¯¡¢Âçºå¾ë¸ø±à¡¦COOL JAPAN PARK OSAKA SS¥Û¡¼¥ë¤Î¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤¬5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ1Æü¡¢¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¼þÇ¯µ­Ç°¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¹ë²÷¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»³²¼¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤¬¤­¤ç¤¦¤«¤éÉüµ¢¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÂåÂÇ½Ð±é¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¡ª¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î