お笑い芸人のしんやさん（35）が11月30日、結婚したことをSNSを通じて発表しました。“ラグビー芸人”と自称するしんやさん。帝京大学ラグビー部出身で、自身のYouTubeチャンネルでは、“ラグビーあるある”ネタなどを披露しています。しんやさんは、自身のSNSで「交際期間20年の選考合宿を終えてメンバーが確定したので11月29日入籍しました!! !! !! !! !!ここから先はテストマッチです」と報告。続けて、「ノーコンテスト