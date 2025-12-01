プロ野球・阪神が日本一を取れなかった課題を野球解説者の赤星憲広氏が語りました。9月7日にリーグ優勝を確定させ、歴代史上最速優勝を記録した阪神。CSファイナルステージはDeNAに3連勝で突破。しかし日本シリーズではソフトバンクに先勝するも、その後4連敗で敗北しました。セ・リーグでは、本塁打王と打点王の2冠を手にした佐藤輝明選手が最優秀選手賞を受賞。最高勝率、最多勝、最多奪三振に村上頌樹投手、最優秀防御率を才木