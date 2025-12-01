フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１１月２９日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球名？迷？コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天では監督を務めた共通点のある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。今江氏は「ＰＬでは先輩は神様ですから…」と平石氏への敬意を示した。平石氏は「今江は学年で言うと３つ。（入学と卒業で）入れ替わ