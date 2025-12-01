プロ野球１２球団による実行委員会が都内で開かれ、クライマックス・シリーズ（ＣＳ）について議論を重ねた。事業推進委員会や理事会で、改革を検討中。勝率５割を割った場合のアドバンテージ（ＣＳファイナルＳで優勝チームに１勝）をどうするかなどを検討しているとみられ、パ・リーグ理事長の井上取締役は「いろんな基準ですよね。勝率５割とか、ゲーム差がどれくらいとか、全体的にどうするといいのかを議論している。レギ