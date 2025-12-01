楽天の小深田大翔内野手が１日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５００万減の８５００万円でサインした。（金額は推定）小深田は今季１２４試合に出場し、打率・２１７。プロ入り後では初めて規定打席に到達できなかった。それでも武器でもある俊足を生かし、リーグ２位の２８盗塁を記録した。球団からは守備、走塁の面で評価されたといい、「後半ほとんど試合にも出ていないので、プロ入ってから規定打席も到達