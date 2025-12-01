ピープル [東証Ｓ] が12月1日大引け後(16:30)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の経常損益(非連結)は2億1100万円の赤字(前年同期は1億1200万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 併せて、非開示だった通期の業績予想は経常損益が1億8900万円の赤字(前期は4500万円の赤字)に赤字幅が拡大する見通しを示した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の経常