日銀の植田総裁が1日、名古屋で講演し、12月の会合での利上げの可能性を示唆しました。日本銀行の植田和男総裁：「次回の決定会合に向けて、内外経済・物価情勢や金融資本市場の動向を様々なデータや情報をもとに点検・議論し、利上げの是非について適切に判断したいと考えています」植田総裁は、トランプ関税が企業の収益に与える影響が限定的で、今後も賃上げが広がる可能性が高いなどとした上で、12月に開かれる金融