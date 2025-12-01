20年越しの復活愛を実らせたジェニファー・ロペスと2年あまりで破局したベン・アフレック。今年の感謝祭は、3人の子どもをもうけた元妻ジェニファー・ガーナーの家で、自分の母親や子どもたちと一緒に祝ったようだ。【写真】ベン・アフレックの元妻ジェニファー・ガーナー、キス写真や子どもたちの姿もPeopleによると、「昨年と同じように、ジェニファーが自宅で感謝祭を主催し、ベンと彼の母親も参加しました」とガーナーに近