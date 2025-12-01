お笑いコンビ・爆笑問題の太田光と妻で所属事務所社長の光代氏が２日、都内で行われた「日本ネーミング大賞２０２５」の授賞式に出席した。登場の場面から太田は「どうも林家ペー、パー子です」「国分太一です」とボケを連発。「今日は皆さんと“答え合わせ”をしたいと思います」と、先日会見を行った国分が繰り返した言葉を続けて笑わせた。この日、太田は、午前１０時半に行われた「ｒａｄｉｋｏ」のサービス開始１５周年