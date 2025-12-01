出発前、取材に応じるスノーボード男子の平野流佳＝1日、羽田空港スノーボード男子ハーフパイプで3月の世界選手権2位の平野流佳らが1日、主要大会今季初戦の「ザ・スノーリーグ」（4、5日・中国）への出発前に羽田空港で取材に応じ、W杯3季連続種目別覇者の平野流は五輪シーズン開幕へ「絶対昨季よりいい滑りができると思う。どこまでレベルを上げられるかが楽しみ」と語った。女子で世界選手権2位の16歳の清水さらも「練習し