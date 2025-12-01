「吉例顔見世興行」の初日を迎えた京都・南座に詰めかけた大勢の人たち＝1日古都に年の瀬の訪れを告げる歌舞伎公演「吉例顔見世興行」が1日、京都市東山区の南座で初日を迎えた。今年東京から始まった八代目尾上菊五郎さんと長男の六代目尾上菊之助さんの襲名披露公演でもあり、菊五郎さんは映画「国宝」に登場した女形舞踊の代表演目「鷺娘」を披露し、力強い舞で観客を魅了した。これに先立つ演目「玉兎」では、菊之助さんが