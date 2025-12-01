1日、インドネシア北スマトラ州で、捜索活動に当たる人々（AP＝共同）【ジャカルタ共同】インドネシア・スマトラ島のアチェ州で豪雨により孤立状態になっていた日本人8人のうち7人が1日、小型機で北スマトラ州の州都メダンに避難した。日本外務省が明らかにした。残りの1人は、現地にとどまることを希望した。外務省によると、8人の健康状態に問題はない。道路や橋が損壊し孤立状態になったとして、11月29日に連絡を受けた。8